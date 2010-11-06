Страны АТЭС договорились не обесценивать валюты

Главы финансовых ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) договорились не проводить конкурентного обесценивания валют. Соответствующее заявление было принято сегодня по итогам министерской встречи, передает ИТАР-ТАСС. Участники встречи решили, что «валютные курсы должны определяться рыночным способом». Как отметил в своем заключительном слове председательствовавший на форуме министр финансов Японии Ёсихико Нода, «мы договорились принять меры для устранения беспорядка в данной сфере». Стороны также обсудили вызывающий споры вопрос об ограничении размеров профицитов и дефицитов платежных балансов. Ранее предложение США ввести ограничение в 4% от ВВП страны встретило несогласие ряда стран, в особенности Китая, который имеет большой профицит платежного баланса и потому воспринял это предложение как выпад в свою сторону. Участники форума договорились продолжить обсуждение этой проблемы с учетом интересов всех сторон.