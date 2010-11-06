Общежития считать жилыми домами - Львовский исполком

Исполнительный комитет Львовского городского совета 5 ноября принял решение о предоставлении общежитиям на ул. Под Дубом, 22 и 24, арендованных ЛКП «Львовэлектротранс», статуса жилых домов. Об этом сообщает Zaxid.net. Решение принято ввиду того, что еще в 1988 году горсовет заключил с «Львовэлектротранс» договор аренды, и сейчас в помещениях общежития проживают и зарегистрированы работники коммунального предприятия, находящиеся на его квартирном учета. Ранее, 5 ноября исполнительный комитет Львовского городского совета также принял смету Львовской интегрированной системы обработки информации на 2010 год в размере 900 тыс. грн. и внес изменения в городской бюджет, связанные с презентацией талисманов Евро-2012, который состоится во Львове 20 ноября.