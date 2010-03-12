Антикризисные действия нового Кабмина. Советы экспертов

15 марта в помещении медиа-холдинга «Главред-медиа» состоялась пресс-конференция на тему: «Антикризисные действия нового правительства. Советы экспертов». В пресс-конференции приняли участие: -член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Виктор Лисицкий; -директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов; -руководитель Группы аналитики и прогнозирования Центра стратегических инициатив Владимир Стус; -генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий.