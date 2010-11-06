Рекапитализированные банки лучше ликвидировать - банкиры

Дальнейшая поддержка государством рекапитализированных банков безперспективна. Если не найдется частный инвестор, эти финучреждения целесообразно ликвидировать. Такое мнение озвучили председатель правления банка «Форум» Ярослав Колесник и председатель правления «ОТП Банка» Дмитрий Зинков на круглом столе «Роль государства в финансовом секторе: какой ей быть?», который организовала Лига финансового развития при поддержке «Зеркала недели». «Я не вижу перспективы в дальнейшей государственной поддержке рекапитализированных банков … Важно, чтобы правительство и Национальный банк понимали, что время поменялось. И не увеличение капитала должно быть, а реструктуризация или выведение их как токсичных. Нужно принимать другие решения, но ни в коей мере не делать инвестиции, потому что это инвестиции в никуда», — подчеркнул Колесник. По мнению предправления «ОТП Банка» Дмитрия Зинкова, одной из главных проблем рекапитализированных банков является отсутствие у них стратегии развития. Учитывая же текущее состояние финучреждений, банкир предположил, что в случае продажи ими могут заинтересоваться, скорее всего, только бывшие акционеры. «У меня нет иллюзий, что иностранные инвесторы побегут за этими украинскими активами. Может быть, есть акционеры, которые раньше были у руля, и они заинтересованы, чтобы назад эти организации получить. Если такого сценария нет, то, на мой взгляд, вариант закрытия, ликвидации этих банков является одним из тех, которые необходимо внимательно рассмотреть и ни в коем случае не снимать с повестки дня», — отметил Зинков.