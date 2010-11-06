Присяжнюк предлагает приватизировать спиртовую отрасль

Спиртовую отрасль спасет только приватизация. Такое мнение в комментарии «Зеркалу недели» высказал министр аграрной промышленности Николай Присяжнюк. «Уверен, что будущее спиртовой промышленности только в разгосударствлении. Давайте смотреть правде в глаза — на наши старые заводы инвестор не придет. Как бы цинично это ни звучало, единственный способ спасти спиртовую отрасль — это приватизация. Производство должно быть сосредоточено в руках бизнеса», — сказал он. Министр отметил, что «государство должно получать налоги и выполнять контрольные функции в тесном взаимодействии с ассоциациями производителей». «Поэтому постановление Кабмина о реорганизации «Укрспирта» — это первый шаг к разгосударствлению отрасли», — подчеркнул он. По словам министра, ближайшими задачами должны стать подготовка законопроекта об условиях приватизации предприятий спиртовой отрасли и законопроекта о регулировании продажи алкогольной продукции. «Необходимо обеспечить квоты на поставку нашего спирта на рынки Евросоюза. Следует провести анализ и инвентаризацию реального состояния спиртовых заводов и определить две категории. Первая — предприятия, которые следует перепрофилировать для производства биотоплива, и вторая — предприятия, предназначенные для приватизации производителями ликеро-водочной продукции. Я распорядился, чтобы все планы по реформированию отрасли в обязательном порядке согласовывались с отраслевыми ассоциациями. Мы должны согласовывать действия государства и бизнеса в вопросах определения стратегии приватизации спиртовой промышленности», — заявил он.