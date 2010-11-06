США заключит с Индией крупный торговый договор

Соединенные Штаты заключат с Индией договоры о поставке товаров на общую сумму около 10 миллиардов долларов. Речь идет, в частности, об экспорте пассажирских самолетов и другой высокотехнологичной продукции. Об этом заявил президент США Барак Обама на встрече с предпринимателями в индийском городе Мумбай, передает Радио Свобода. Ранее, выступая у отеля "Тадж-Махал", где в ноябре 2008 года в результате нападения террористов были убиты более 160 человек, Обама заявил, что США и Индия едины в защите идеалов свободы. В воскресенье президент США встретится в Дели с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом. В ходе десятидневного турне по Азии он посетит также Индонезию, Южную Корею и Японию.