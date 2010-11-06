Меркель: Германии необходима реформа инфраструктуры

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за масштабное обновление инфраструктуры страны. "Для этого мы должны продемонстрировать мужество и готовность к переменам", - заявила глава правительства в субботу, 6 ноября, в традиционном видеообращении, сообщает Немецкая волна. Назрела необходимость коренного обновления инфраструктуры во многих областях, сделать это предстоит уже в ближайшие годы, сказала Меркель. В качестве примера она привела энергетический сектор. Здесь большие надежды связывает с возобновляемыми источниками энергии, поэтому в будущем инвестиции необходимо вкладывать именно в эту и другие перспективные сферы. Глава германского правительства считает вполне реальной задачу устранения безработицы и обеспечения полной занятости. "Я намерена шаг за шагом приближаться к поставленной цели - обеспечить работой каждого", - заявила Меркель еженедельнику Focus. Эту цель не следует считать утопической. В нашей стране - более двух миллионов работоспособных людей, получающих социальные пособия. Мы можем и должны помочь им вновь включиться в трудовой процесс. По мнению канцлера ФРГ, несмотря на оптимистичные прогнозы развития ситуации на рынке труда, говорить о преодолении экономического и финансового кризиса пока рано. "Самое плохое, судя по всему, позади, однако экономическое положение в мире пока далеко от стабильности", - отмечает канцлер.