Без кредитов МВФ гривня упадет - эксперт

Национальный банк не сможет удерживать курс национальной валюты без средств МВФ. Об этом в эфире телеканала UBC заявил народный депутат, председатель совета Ассоциации украинских банков Станислав Аржевитин. «Без кредитов МВФ Нацбанк никогда не сможет удерживать стабильность гривни», - сказал он. По словам Аржевитина, импортируя энергоресурсы и рассчитываясь за них валютой, страна не сможет сконцентрировать достаточного количества валюты для стабилизации курса гривни. «Без МВФ, к сожалению, государство обойтись не может. Те почти 200 млрд гривен, которые на руках у населения, то есть у нас под ногами лежат деньги и их можно мобилизировать, но государство это не способно сделать. Потому чиновникам легче поплакаться и получить средства МВФ», - прибавил Аржевитин. В то же время, по мнению председателя АКБ «Форум» Ярослава Колесника, МВФ заинтересован предоставить Украине следующий транш. «Думаю, что действительно сегодня МВФ заинтересован дать нам кредит. И, безусловно, есть заинтересованность, потому что как страна Украина - в определенной зависимости, и она становится в определенной степени управляемой», - сказал он. По словам банкира, «Украина должна была бы одалживать у населения и отвечать перед населением, пусть бы граждане получали проценты, а мы за средства населения развивали бы экономику Украины». «Но мы идем другим путем, потому что мы берем средства для проедания. Нам нужна была поддержка, мы обратились и получили, а на сегодня этот большой вопрос, нужно ли нам дальше одалживать у МВФ?» - отметил он. Колесник прибавил, что Украина после того, как получила первый кредит от МВФ, должна была бы искать альтернативные источники финансирования экономики. «Мы должны были в это время найти другие источники финансирования экономики. А нас опять же подталкивают к потреблению. Мы не производим своего, а нам дают то, что произвели за рубежом», - резюмировал эксперт. Отметим, по словам руководителя группы советников главы Национального банка Украины Валерия Литвицкого, на валютный рынок Украины «возвращается былая уверенность. Впервые после некоторого перерыва Нацбанк получил возможность пополнять валютные резервы».