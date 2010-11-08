Forbes нашел самого влиятельного экономиста в мире

Профессор бизнес-школы университета Нью-Йорка и экономический советник президента США Барака Обамы Нуриэль Рубини назван самым влиятельны экономистом в мире по версии журнала Forbes. Рубини в 2005 году предсказал, что в США «лопнет» ипотечный пузырь и обвалит мировые рынки, из-за чего начнется мировой экономический кризис, передает «Фокус». Журнал Time помещал имя этого ученого в список 100 самых выдающихся людей планеты в категории «Мыслители». Напомним, в 1990 году Рубини подал сигнал о скором крушении развивающихся рынков. Большинство его прогнозов можно назвать пессимистичными. В список самых влиятельных экономистов мира также попали глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке, председатель Национального экономического совета Лоренс Саммерс, директор Института земли в Колумбийском университете Джеффри Сакс, нобелевский лауреат Пол Кругман из Принстона, экономисты Рагурам Раджан из Чикагского университета и Кеннет Рогофф из Гарварда, колумнист газеты Wall Street Journal Мартин Вулф. Рубини — один из самых авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов. Президент компании RGE Monitor.