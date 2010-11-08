МВД и Генпрокуратура плотно взялись за Энергоатом

Главное следственное управление МВД совместно с Генеральной прокуратурой занялись расследованием дела о незаконном использовании средств Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом». В частности, по данным «Дела», силовики проявили интерес к операциям по закупке услуг по ремонту производственных агрегатов на украинских атомных электростанциях. Представители МВД и прокуратуры выразили сомнения относительно законности контракта, подписанного «Энергоатомом» с львовским производственно-хозяйственным центром «Пирамида», на ремонт агрегатов на Хмельницкой и Ривненской АЭС. Договор на ремонт пяти роторов и восстановление стержней статора электрических машин на атомных электростанциях стороны подписали 14 ноября 2009 года. По этому соглашению, львовский центр обязался выполнить данные работы на общую сумму в 603,6 млн. грн. Однако после того как «Энергоатом» перечислил часть денег в сумме 209,3 млн. грн., «Пирамида» к выполнению своих обязательств не приступила. Вместо этого компания перечислила средства на счета других посредников — компании «Укрзахидэнерго» и «ЗападноУкраинской энергетической компании». А уже «ЗападноУкраинская энергетическая компания» заключила контракт на выполнение работ с непосредственным исполнителем — польской компанией Alstom. При этом стоимость работ польской компании по ремонту одного ротора оценивалась в 32,9 млн. грн., а в самом контракте «Энергоатома» с «Пирамидой» эта сумма была прописана в размере 150 млн. грн. Разница в почти 120 млн. грн. на каждом из пяти роторов оседала на счетах украинских посредников. Сообщается, что в рамках этого расследования следственному управлению МВД уже удалось добиться в Печерском суде Киева ареста счетов «Западно-Украинской энергетической компании». Кроме этого, в офисе дирекции по ремонту НАЭК «Энергоатом», ответственной за данный сектор работы госкомпании, расположенному в помещении по адресу улица Жилянская, 108, на прошлой неделе силовые ведомства провели обыск. Кто именно его проводил и что искали, в «Энергоатоме» уточнить так и не смогли.