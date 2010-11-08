Налог на прибыль в Украине ежегодно будет сокращаться на 2% - Азаров

Налоговая система в Украине в ближайшее время будет упрощена, число налогов сократится вдвое, налог на прибыль будет сокращен с 25 до 19% путем ежегодного сокращения с 2011 года на 2%. Как передает УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня на Венском экономическом форуме, комментируя результаты переговоров Украины с Международным валютным фондом. «Первоначально у нас были планы в течение одного года снизить (налог на прибыль – ред.) на 6% - с 25 до 19%, однако та ситуация, которая сейчас происходит на мировых рынках, заставляет нас более консервативно подходить к этому обстоятельству. И мы приняли решение о сокращении на 2% в год налога на прибыль и в течение трех лет сократить его на 6%», - сказал Азаров. Также он отметил, что налог на добавленную стоимость (НДС) планируется сократить с 20% до 16% в 2014 году. Как сообщалось, в проекте Налогового кодекса предусматривалось снижение ставки налога на прибыль в 2011 году с 25 до 19%. Ставку налога на добавленную стоимость (НДС) предполагалось поэтапно уменьшать с 20% до 17% до 1 января 2014 года.