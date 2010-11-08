Бетонные заборы в Москве заменят «прозрачными»

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился заменить в городе бетонные заборы на «прозрачные», чтобы было видно происходящее за ними, передает РИА Новости. «Никаких бетонных заборов, колючих проволок на объектах, на которых зачастую непонятно, что происходит, быть не должно», - сказал Собянин на совещании. По его словам, в настоящее время в городе существуют промышленные объекты, огражденные бетонными заборами, целесообразность которых нередко сомнительна. Как отметил, в свою очередь, исполняющий обязанности главы Москомархитектуры Александр Кузьмин, в среду Собянину будут представлены эскизы «прозрачных» заборов для установки на территории города, в том числе в центре.