АМКУ требует снизить цены на мясо птицы

Антимонопольный комитет Украины выдвинул официальные требования 10 крупнейшим производителям и поставщикам охлажденного мяса птицы привести оптово-отпускные цены на продукцию к экономически обоснованному уровню и не допускать их необоснованного повышения. О результатах рассмотрения обязательств предприятия должны сообщить Комитету в десятидневный срок, сообщает пресс-служба АМКУ. Соответствующие меры должны принять ОАО «Мироновский хлебопродукт» (Киев), ООО «Комплекс Агромарс» (Киевская область), ЗАО «Птицекомбинат« Днепровский »(село Первомайское, Днепропетровская область), ООО «Руби Роз Агрикол КО, ЛТД» (Киевская область), ООО «Курганский бройлер» (Харьковская область), ОАО «Владимир-Волынская птицефабрика» (Волынская область), ООО СФ «Агроукрптаха» (Луганск), ЗАО «Ландгут Бройлер»(Донецкая область), ООО «Производственно-коммерческая фирма «Варто» (Ивано-Франковская область) и ООО «Птицекомплекс« Губин» (город Луцк). Комитет также обязал предприятия содействовать заключению прямых контрактов с розничной сетью во избежание необоснованного роста цен за счет звена посредников. Так, по результатам мониторинга оптово-отпускных цен крупнейших производителей охлажденного мяса птицы зафиксировано, что с августа по сентябрь текущего года минимальные такие цены выросли от 4,08% до 13,11%, максимальные - от 4,19% до 10, 97%. По имеющейся в Комитете информации, большинство производителей этой продукции входят в состав вертикально-интегрированных групп, а следовательно, должны обеспечивать содержание минимальных затрат на производство комбикормов для вскармливания птицы. Как известно, эта статья расходов является крупнейшей в производстве охлажденного мяса птицы и достигает 85%. На основании анализа ценовой ситуации на рынке кукурузы и комбикормов Комитет установил, что объективные причины для роста цен на мясо птицы на сегодня отсутствуют.