Украина ввела квоты на импорт спичек

Украина ввела на два года квотирование импорта спичек. Раньше действовала пошлина в размере 11,3%, передают «Контракты». Решение вступило в силу с момента опубликования в «Урядовом курьере». Согласно сообщению, квота на импорт спичек в первый год (по 5 ноября 2011 года) установлена на уровне 10,285 тыс. тонн. Она распределена следующим образом: из России – 7,328 тыс. тонн, Белоруссии – 2,656 тыс. тонн, других стран – 0,301 тыс. тонн. На следующий год размер квоты пропорционально увеличен на 5%. Минэкономики квотирует импорт, выдавая специальные лицензии.