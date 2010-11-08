Парламент может упростить жизнь работодателям

На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит проект Трудового кодекса, который усиливает позиции работодателя по отношению к наемным работникам. Один из соавторов документа, народный депутат и глава Федерации профсоюзов Украины Василий Хара уверен, что до конца года Кодекс будет принят, передает «Украинская правда» . Однако другие профсоюзные лидеры выступают против принятия такого Трудового кодекса. Основная претензия у главы Национального форума профсоюзов Украины Мирослава Якибчука - к 13 статье Трудового кодекса, которая позволяет работодателям самостоятельно регулировать трудовые отношения путем издания собственных нормативных актов. Если на предприятии нет первичной организации профсоюзного объединения или уполномоченного представлять интересы трудового коллектива человека, то работодатель в одностороннем порядке принимает нормативные акты (приказы, распоряжения). Глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец также считает, что это «прямо поощряет работодателей уклоняться от заключения коллективных договоров». В то же время, Хара не видит в этом проблемы. По его словам, не на всех предприятиях есть профсоюзные организации или избранные представители трудового коллектива, с которыми работодатель может заключать коллективные соглашения и договоры. «Если следовать логике Волынца, то при отсутствии первичной профсоюзной организации на предприятии, состоящем, к примеру, из пяти человек, его руководство не может принять никаких решений», - сказал он. Однако после принятия Трудового кодекса профсоюзы утратят свою силу, которая может защитить наемных сотрудников в судебных разбирательствах, связанных с их увольнением. Как отмечают в пресс-службе Конфедерации профсоюзов, если ранее для увольнения сотрудника надо было пройти процедуру согласования с профсоюзами, и в случае негативного решения работодатель рисковал проиграть суд, то теперь эта преграда исчезла. Трудовой кодекс дает лишь 1 день профсоюзной организации для передачи работодателю юридической позиции профсоюза, если этого не случилось - увольнение может произойти без участия организации. Одновременно свод законов дает возможность субъектам малого предпринимательства увольнять работников за 2 недели, а не за 2 месяца, как на всех других предприятиях. Также профсоюзные лидеры критикуют положение Кодекса о том, что решения Комиссии по трудовым спорам между работодателем и наемным сотрудником должны приниматься не голосованием большинства, а исключительно единогласно. Таким образом, любое решение всегда может быть заблокировано Волынец также подчеркивает, что 143 статья «дает возможность установить фактически неограниченную продолжительность рабочих дня и недели». Но Хара уверяет, что общее количество рабочих часов в месяц не изменится - будет 160 часов, и изменения касаются только тех специальностей и предприятий, где 8-часовой график невозможен.