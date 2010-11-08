Нарбут: МВФ откажет в транше из-за долгов «Нафтогаза»

Международный валютный фонд (МВФ) может приостановить выдачу очередного транша кредита Украине в связи с невыполнением украинской стороной обязательств по сокращению дефицита бюджета НАК «Нафтогаз Украины», заявил независимый энергетический эксперт Александр Нарбут на пресс-конференции в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости. Сокращение дефицита бюджета «Нафтогаза» является одним из условий предоставления Украине очередного транша МВФ. Из-за того, что цены на газ для населения остаются по-прежнему ниже рыночных, несмотря на августовское повышение на 50%, основной продавец газа в стране «Нафтогаз» работает в убыток. «Если МВФ будут следовать букве и духу тех соглашений, которые подписывались с новым правительством (Азарова), то, как минимум, мы можем констатировать задержку выдачи очередного транша, а может быть, и приостановление сотрудничества», - сказал Нарбут. По его словам, дефицит бюджета «Нафтогаза», по соглашениям с МВФ, не должен превышать 1% ВВП. «Это условие не выполнено, нет реальных действий (правительства), которые предполагали бы в будущем сокращение этого дефицита», - отметил эксперт. По словам Нарбута, не спасет ситуацию и планируемое очередное повышение цен на газ для населения на 50% в апреле.