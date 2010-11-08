Азаров: Гривня сегодня абсолютно стабильна

Премьер-министр Украины Николай Азаров отмечает стабильность национальной валюты. Об этом глава украинского правительства заявил сегодня на 7-м заседании Венского экономического форума, который проходит в Австрии, передает пресс-служба премьера. «Гривня сегодня не просто достаточно устойчива, а абсолютно стабильна», - заявил Азаров и подчеркнул: «Украина стала на путь реформ, достигла политической стабильности, чего не было последние пять лет». По его словам, политическая стабильность позволила достичь финансовой и бюджетной стабильности. «Если в прошлом году дефицит государственного бюджета достигал 15-16%, то сегодня он сократился до примерно 5%, - отметил Азаров, а в следующем году мы планируем сократить его до 3-3,5%». Азаров также сообщил, что валютные резервы Украины в текущем году выросли на треть по сравнению с прошлым годом.