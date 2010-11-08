Российские спасатели купят торшеры с позолотой

На сайте госзакупок размещен тендер центрального аппарата МЧС стоимостью 10 млн рублей. Эту сумму планируется потратить на обставку кабинетов в министерстве. Деньги пойдут в том числе на закупку торшера и настенных ламп с позолотой из муранского стекла, сообщает Газета.ру. Среди предметов, которые планируется приобрести, указаны, в том числе, торшер с позолотой и муранским стеклом, пять комплектов штор предварительной стоимостью 1,9 млн рублей, 6 люстр из хрусталя стоимостью 630 тысяч рублей, а также двух трехместных диванов стоимостью 428 тысяч рублей. Согласно тендерному заданию, «рельефные поверхности» мебели должны «радовать глаз и обеспечивать комфорт при отдыхе». Пресс-служба МЧС не сообщила, для кого заказывается мебель на несколько миллионов рублей. Журналистам предложили прислать официальный запрос.