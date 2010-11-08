В МинЖКХ предлагают выселять должников из квартир

В Украине необходимо установить законодательную норму о принудительном выселении должников из квартир. Об этом в Севастополе на встрече с хозяйственным активом жилищно-коммунального хозяйства заявил первый заместитель министра ЖКХ Украины Григорий Семчук, пишет «Новый регион». «Важно, чтобы каждый знал, что его выселят в меньшую квартиру, если он не вернет долги. Я вам гарантирую, что будут платить. В Прибалтике (тоже соцстрана была) такой закон приняли, и у них нет проблем. Поняли сразу», – сказал Семчук. Кроме того, чиновник заявил, что выступает за дальнейший рост тарифов на коммунальные услуги, но хотел бы переложить ответственность за это на городские власти. Если же население не сможет платить, Семчук предлагает сократить объем услуг. «Если буханка хлеба стоит две гривны, вам ее не продадут за гривну. Продадут полбуханки. По такой же схеме воду надо давать потребителям не 24 часа, а 12. Сколько стоит вода в пластиковых бутылках? Четыре гривны полтора литра. Так почему тонна воды должна стоить три гривны. На нее же затрачена электроэнергия, зарплата и так далее. Поэтому первый вопрос – тарифная политика», – сказал Семчук. Напомним, ранее заместитель министра по вопросам ЖКХ Григорий Семчук заявлял, что на сегодняшний день убытки отрасли превышают 1,2 млрд грн.