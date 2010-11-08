МВФ перераспределил квоты в пользу развивающихся экономик

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил планы некоторого перераспределения квот участников в пользу развивающихся стран мира. Как передает радио «Свобода», Китай, квота которого в уставном капитале фонда увеличится более чем в 1,5 раза, станет третьим по значимости участником МВФ – после США и Японии. Увеличиваются доли и каждой из трех других стран БРИК – Бразилии, Индии и России – от двух до пяти десятых процентного пункта. Страны Европейского союза согласились передать странам развивающимся 2 из 9 нынешних своих мест в совете директоров Международного валютного фонда, в котором всего – 24 места. В целом 6% общих квот и голосов в МВФ перейдут от западных стран к странам развивающимся, включая страны БРИК. Квота той или иной страны в капитале Международного валютного фонда напрямую определяется общим объемом ее экономики: каждые 150 тысяч долларов ВВП дают один голос. Соответственно, взнос страны в уставный капитал МВФ пропорционален текущему объему национальной экономики. Предстоящее перераспределение квот 187 стран мира, являющихся на сегодня участниками Международного валютного фонда, фактически отражает изменение удельного веса многих из них в общей структуре мировой экономики. По планам, формально оно должно завершиться в 2012 году.