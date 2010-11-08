Инфляция резко снизилась, потому что ее перестали ждать - советник главы НБУ

Резкое замедление инфляции в октябре, не имевшее аналогов в истории Украины с момента введения гривни, связано с ослаблением инфляционных ожиданий, считает руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий. «Как только августовские и сентябрьские пики инфляционных ожиданий были преодолены, все стало на свои места. Инфляционные ожидания отошли, а девальвационные не удалось разбудить», – передает его слова «Интерфакс-Украина» в понедельник. «Инфляция взята под контроль, так как удалось демобилизовать инфляционные ожидания», – добавил руководитель группы советников главы НБУ. Как сообщалось, инфляция в Украине в октябре замедлилась до 0,5% по сравнению с 2,9% в сентябре и 1,2% в августе. В годовом выражении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) инфляция в Украине по итогам октября снизилась до 10,1% с 10,5% по итогам сентября. В.Литвицкий подчеркнул, что замедление инфляции в октябре не было сюрпризом, однако совершенно неожиданной стала глубина дезинфляции. По его словам, уровень инфляции в октябре оказался в 3,5 раза меньшим, чем среднее значение для этого месяца с момента введения гривни, а ниже инфляция была только в 2001 году (0,2%). Советник главы НБУ отметил, что такое резкое замедление инфляции лишний раз подтверждает, что основной причиной ее ускорения в предыдущие два месяца были инфляционные ожидания.