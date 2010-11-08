Россия увеличит расходы на оборону - до 1,9 триллиона рублей

Военные расходы России в 2011 году составят 1,953 триллиона рублей ($61 млрд), или 19% всех расходов государственного бюджета. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. По словам Кудрина, эти средства будут направлены на обеспечение национальной безопасности и обороноспособности России. Ранее сообщалось, что расходы на оборону в 2011 году увеличатся по сравнению с 2010 годом на 19,1 процента до 1,521 триллиона рублей. В настоящее время правительство России занимается разработкой госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы. Многие параметры документа пока не озвучены, однако известно, что объем финансирования госпрограммы в последующие десять лет составит 22-22,5 триллиона рублей. Из этой суммы непосредственно министерству обороны России будут выделены 19 триллионов рублей. Новая госпрограмма вооружений рассчитана на доведение доли новой техники, принятой на вооружение России, до 70-80 процентов. Сейчас этот показатель составляет около десяти процентов.