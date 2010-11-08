Пробная прокачка нефти для Беларуси состоится 17 ноября

Первая пробная прокачка нефти для Беларуси через нефтепровод Одесса - Броды состоится 17 ноября 2010 года. Планируется прокачать 80 тыс.т нефти. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, передает Белта. «Первая пробная прокачка нефти по нефтепроводу Одесса - Броды запланирована на 17 ноября в аверсном режиме», - сказал Семашко. На уточняющий вопрос, будет ли это венесуэльская нефть, он ответил, что «это будет другая нефть». Первый вице-премьер также отметил, что в настоящее время Беларусь прорабатывает возможности получения нефти по схеме своп. «Это оптимальная схема поставки, мы ее прорабатываем с разными нефтяными компаниями, но поскольку это еще находится в стадии проработки, то конкретики я вам сказать не могу», - сказал Владимир Семашко. Он сообщил, что поставки нефти в Беларусь из Венесуэлы будут осуществляться через порты в Одессе, Эстонии, возможны поставки через порт Клайпеда в Литве и Вентспилс в Латвии.