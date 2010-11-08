В Европе для украинских перевозчиков увеличили квоты

Италия и Венгрия увеличили квоты разрешений для украинских международных перевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины. По итогам работы в январе-октябре 2010 года квоты итальянских универсальных разрешений увеличены 186 украинским перевозчикам до уровня 88,3% от их общих квот. Квоты венгерских универсальных разрешений увеличены 95 украинским перевозчикам до уровня 83,3% от их общих квот. Таковы решения рабочей группы по распределению разрешений. Рабочая группа также постановила вернуть комплекты квот, которые не были использованы в текущем году, для распределения среди других перевозчиков. Речь идет об универсальных разрешениях для Италии и транзитных - для Венгрии.