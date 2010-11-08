Минэкономики отменило торги по закупке автобусов на Евро-2012

Министерство экономики отказало Львовскому коммунальному автотранспортному предприятию №1 в согласовании процедуры закупки 92 автобусов и 60 троллейбусов у одного участника – ООО «Львовские автобусные заводы» (ЛАЗ). Об этом сообщает Коммерсант-Украина. Согласно обнародованному объявлению в «Вестнике государственных закупок», соответствующие торги, объявление о которых было опубликовано 4 октября текущего года, отменены в соответствии с письмом минэкономики от 6 октября. Напомним, о намерении закупить у ООО «Львовские автобусные заводы» автобусы и троллейбусы по процедуре закупки у одного участника объявили все четыре города, принимающие финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года – Киева, Львова, Донецка и Харькова. В частности, Львов заявил о намерении закупить у ООО «ЛАЗ» 92 автобуса и 60 троллейбусов за средства городского бюджета. «Донэлектроавтотранс» объявил о намерении закупить у львовской компании 121 троллейбус (цена предложения 300,7 млн грн), «Харьковпасс» - 97 троллейбусов и 11 автобусов (300,5 млн грн). «Киевпастранс» объявил о намерении до конца 2011 года закупить у ООО «Львовские автобусные заводы» 77 троллейбусов.