«Газпром» назвал среднюю цену на газ до конца года

«Газпром» прогнозирует средневзвешенную цену на газ в Европе в IV квартале 2010 г. в размере 327 долларов за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщил сегодня в ходе телеконференции заместитель председателя правления компании Александр Медведев, передает РБК. Медведев добавил, что средневзвешенная цена III квартала с.г. для европейских потребителей составила $318 за 1 тыс. кубометров. По данным презентации «Газпрома», озвученным в ходе телефонной конференции, средняя стоимость газа для Европы в 2010 г. составит $308 за 1 тыс. куб. м. При этом в I полугодии 2010 г. цены были ниже, чем прогнозные. Так, в I квартале с.г. они составили $293 за 1 тыс. куб. м, а во II квартале с.г. - $289,5 за 1 тыс. куб. м. Медведев также отметил, что в условиях экономического кризиса и отрыва спотовых цен от цен долгосрочных контрактов «Газпром» пошел на определенную адаптацию контрактов к сегодняшним условиям рынка. «При этом ценовые формулы наших долгосрочных контрактов не изменились и по-прежнему базируются на нефтепродуктовой «корзине», - сообщил зампредправления. Он также отметил, что часть объемов ряду покупателей газовый монополист продает с привязкой к спотовому индексу.