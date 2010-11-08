Цена на золото сегодня побила мировой рекорд

Мировые цены на золото сегодня побили рекорд, преодолев рубеж в 1,4 тыс. долл. за унцию, сообщает ИТАР-ТАСС . Золотые слитки подорожали до 1403,88 долл. за унцию, говорится в распространенном здесь коммюнике Йоханнесбургской фондовой биржи. Эксперты связывают ажиотаж вокруг золота с ростом наличной денежной массы в США, а также «войной валют», когда некоторые мировые государства намеренно занижают курс денежной единицы, чтобы поддержать свои экспортные товары. В этих условиях инвестиционный капитал устремляется в новые экономики, обещающие более высокую прибыль, а также в традиционное прибежище - золото.