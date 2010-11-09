Львовский губернатор присоединился к недовольным Налоговый кодексом

Председатель Львовской областной государственной администрации Василий Горбаль поддержал предложения предпринимателей области, которые выступают против правительственного проекта Налогового кодекса. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Львовской ОГА. Так, во Львовской облгосадминистрации состоялось подписание предпринимателями Львовской области письма к премьер-министру Николаю Азарову и председателю Верховной Рады Владимиру Литвину с предложениями в Налоговый кодекс. В ближайшее время письмо за подписью губернатора Горбаля, будет направлено в Кабинет Министров и Верховную Раду, сообщили в пресс-службе. Среди изложенных в письме предложений предпринимателей - сохранение упрощенной системы налогообложения, исходя из ее сути, которая была введена из-за сложности ведения налогового учета на общей системе налогообложения, проблемы с администрированием налогов и недопущение внедрения кассовых аппаратов для предпринимателей, которые арендуют торговые площади на рынке и годовой оборот которых не превышает 500 тыс. грн. Также предприниматели требуют не внедрять кассовые аппараты на рынках, в мини-магазинах и ларьках, выступают против введения налога с оборота валовых доходов и введения ставки 5% для юридических и физических лиц - неплательщиков НДС и 3% - для плательщиков НДС; определение базы налогообложения социальным взносом по принципу налогообложения предпринимателей на едином налоге или снижение ставки налогообложения социальным взносом до 5% для физических лиц, которые работают на общей системе налогообложения. Соответственно, предприниматели требуют внесения изменений в Закон «О внесении изменений в законы Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 8 июля 2010 года № 2461-VI в части уменьшения взносов налогоплательщиков единого и фиксированного налогов. Напомним, 4 ноября 2010 года во Львове состоялся массовый митинг предпринимателей области с требованиями отклонить существующий проект Налогового кодекса Украины и предложениями, которые должны быть учтены в новом Налоговом кодексе Украины.