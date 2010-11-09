Евро достиг своего октябрьского минимума

В ходе торгов во вторник евро по отношению к доллару подешевел до самого низкого уровня с октября. Такая тенденция объясняется усилившимся страхом инвесторов перед долговыми проблемами периферийных стран еврозоны, пишет «Интерфакс-Украина». Доходность гособлигаций Португалии, Ирландии тем временем растет, так как инвесторы вновь сомневаются в способности этих стран самостоятельно справиться с финансированием дефицитов бюджета и полностью рассчитаться с держателями облигаций. Во вторник Португалия проводит аукцион по размещению госбумаг на 1,25 млрд евро. Падение на фондовых рынках Азии также способствует повышению спроса на более безопасные активы. Иена укрепляет позиции в парах со всеми основными валютами после того, как Китай объявил о планах по сдерживанию притока «горячих денег» в страну. Юань поднялся до максимума за две недели на ожиданиях, что КНР не будет сдерживать его рост в преддверии саммита «двадцатки» на этой неделе. Курс евро снизился к 7:45 по киевскому времени во вторник до $1,3853 с $1,3920 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке. За евро дают 112,18 иены против 113,01 накануне. Доллар стоил к этому времени 80,98 иены по сравнению с 81,18 иены по итогам торгов в понедельник.