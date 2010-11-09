Миссия МВФ одобрила пенсионную реформу в Украине

Миссия Международного валютного фонда, прибывшая в Киев для первого пересмотра программы stand by, и профсоюзы сошлись на необходимости параметрических реформ пенсионной системы, сообщает Интерфакс-Украина . «Мы подробно обсудили необходимость принятия мер для обеспечения долгосрочной устойчивости пенсионной системы путем параметрических реформ и усилий по борьбе с неформальной экономикой», – цитирует МВФ слова главы миссии Фонда Таноса Арванитиса. В то же время детали этих параметрических реформ не приводятся. Как рассказал Арванитис, обе стороны отметили важность создания условий для устойчивого экономического роста и генерации рабочих мест с целью улучшения жизни украинского народа. «Мы договорились о важности ужесточения бюджетной политики, что также защищает наиболее уязвимые слои населения», – отметил глава миссии МВФ.