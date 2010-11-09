В 2011 году на ветровые и солнечные парки выделят 400 млн евро - НАЭР

Глава Национального агентства по вопросам обеспечения эффективного использования энергоресурсов Николай Пашкевич прогнозирует инвестирование в солнечные и ветровые парки в 2011 году около 400 млн. евро. Об этом он заявил сегодня, в ходе открытия специализированной выставки «Энергоэффективность-2010», передает УНИАН . «Национальные проекты, реализуемые в Украине, - это солнечные и ветровые парки», - сказал Пашкевич. «Уже в 2011 году в эти проекты инвесторы вложат порядка 400 млн. евро», - отметил глава НАЭР. По словам Пашкевича, на сегодня НАЭР рассмотрело уже 168 проектов, из которых семь одобрены, это: два ветровых парка компании ДТЭК, Мангушский и Приазовский проекты и разработка проектов по солнечным паркам в Крыму австрийской компанией Activ Solar.