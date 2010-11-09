Добкин хочет построить базар на украинско-российской границе

В Харьковской области будет реализовываться проект по строительству большого оптового сельскохозяйственного рынка в пограничной зоне. Об этом заявил глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, сообщили «Главреду» в пресс-службе ХОГА. В частности, Добкин отметил, что вопрос функционирования рынка должен быть решен цивилизованным путем, чтобы у людей была законная возможность вывезти или ввезти определенное количество товаров без пошлин. «Было бы хорошо, чтобы оптовый рынок был размещен в непосредственной близости к российской границе, и таким образом воспользоваться возможностями нашего и российского законодательства, чтобы люди, выращивая продукцию по обе стороны границы, имели возможность без пошлины, которая делает такую поездку бессмысленной, воспользоваться такой площадкой», - заявил он. В то же время Харьковский губернатор предлагает в качестве эксперимента будет сделать для жителей пограничных территорий специальные карточки, которые позволят за считанные секунды специальным оборудованием идентифицировать человека. По его словам, в Харьковской области с 11 по 14 ноября состоятся специальные учения, на которых будут присутствовать руководители пограничных служб Украины и Российской Федерации. Если проект по упрощению процедуры перехода границы будет одобрен обоими государствами, то его конкретная реализация начнется в Харьковской области», - отметил Добкин. «Сегодня специалисты, в том числе и руководители региональных таможен и пограничных структур, говорят о том, что задействовать современные технологии, - значит существенно облегчить людям жизни. Иногда даже не нужно большого количества пограничников, если есть камера и устройство, которое считывает карточку», - сказал председатель ХОГА.