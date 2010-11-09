Внедрять электронную социальную карточку будут Ощадбанк и Укргазбанк

В состав межведомственной комиссии по вопросам внедрения электронной социальной карточки (ЭСК) включены представители государственного банка Ощадбанка и подконтрольного правительству Укргазбанка. Это предусмотрено приказом Министерства финансов Украины № 1284 от 29 октября 2010 года, сообщает Интерфакс-Украина. В частности, в состав этой комиссии вошли председатель правления Укргазбанка Анатолий Брезвин и заместитель председателя правления Ощадбанка Сергей Ляшенко. Как сообщалось, согласно постановлению Кабинета министров №947 от 11 октября «О внедрении ЭСК» Киев, Харьковская и Черновицкая области в 2010-2011 гг. проведут эксперимент по созданию информационно-аналитической системы регионального управления и внедрению ЭСК. Главным исполнителем и координатором работы по реализации проекта ЭСК является Минфин. Как сообщалось, в мае этого года с предложением реализовать в Украине проект выпуска социальных карточек совместно с «Укрпочтой» выступил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф. Президент РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Украина обязательно будет переходить к такого рода решениям, так как за ними будущее, и инициировал объединение усилий в этой сфере. Глава Администрации президента Украины Сергей Левочкин затем сообщил, что глава украинского государства Виктор Янукович поручил Минэкономики и Ощадбанку проанализировать этот проект.