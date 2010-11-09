Кабмин дал 80 млн грн на закупку племенных коров

Кабинет министров Украины выделил Министерству аграрной политики 80 млн грн из Стабилизационного фонда на закупку племенных нетелей и коров, отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса. Соответствующее постановление Кабмина опубликовано на сайте правительства. Отмечается, что деньги выделяются на закупку названых товаров для дальнейшей их реализации сельскохозяйственным предприятиям на условиях финансового лизинга. Кроме того, постановлением предписывается Министерству финансов внести соответствующие изменения в государственный бюджет и определить источником покрытия отмеченных расходов поступления от целевого размещения государственных ценных бумаг.