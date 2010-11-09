Алуштинский санаторий обвинили в неуплате 4,5 млн грн налога

Налоговая милиция возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в размере 4,5 млн грн должностными лицами одного из санаториев Алушты. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской налоговой администрации, передает е-Крым . В последние два года руководство санатория, путем невключения в состав валовых доходов сумм от реализации нежилых помещений, уклонилось от уплаты налога на прибыль в размере 4,5 млн. грн, говорится в сообщении. Санаторий и ряд физических и юридических лиц заключили договоры о долевом участии в капитальном строительстве нежилых помещений на территории санатория. В соответствии с договорами, на счета санатория было перечислено около 40 млн грн, которые не были включены в состав валовых доходов. В настоящее время погашается причиненный государству ущерб/