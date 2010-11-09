Грузинских чиновников пересадят на электромобили

Президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что правительство страны в три раза сократит государственный автопарк и перейдет на электроавтомобили. Об этом сообщает Новости-Грузия. «Мы объявили курс на сокращение правительственных расходов и как минимум в три раза сократим автопарк. Это коснется всех, в том числе полиции, пожарной службы, скорой помощи. А то, что останется, почти на 100% будут электромобили»» - отметил Саакашвили, выступая в Тбилисском свободном университете. По его словам, правительство ведет переговоры с разными иностранными компаниями по закупке для государственных структур электроавтомобилей. Грузинский президент назвал две причины подобного решения. «Во-первых, это вопрос принципа - мы каждый день из своего кармана платим деньги за горючее, в том числе тем, кто осуществляет оккупацию 20% нашей территории. Во-вторых, в Грузии электроэнергия гораздо дешевле (чем бензин)», - подчеркнул Саакашвили. Он добавил, что Грузия должна быть психологически готова к внедрению современных, эффективных, новых и развитых технологий.