Цены на сыр снизились на 20%

Союз молочных предприятий заявляет о снижении производителями цен на сыр на 10-20%, передают Українські новини . Об этом заявил председатель совета директоров Союза Вадим Чагаровский. «Снижение фактически произошло от 10% до 20% в зависимости от производителя», - сказал он. Чагаровский уточнил, что имеются в виду отпускные цены производителя, и отметил, что в розничных сетях цена на данную продукцию снизится в течение двух недель. По его словам, дальнейшего снижения цен на твердые сыры и сливочное масло не будет. Относительно цен на цельномолочную продукцию, Чагаровский спрогнозировал повышение в пределах 5% до конца текущего года. Как сообщалось, Антимонопольный комитет обязал 11 участников рынка молочной продукции обеспечить в ноябре 2010 года поэтапно снизить оптово-отпускные цены на молоко, сметану, сливочное масло, твердый сыр. О результатах рассмотрения требований комитета предприятия должны сообщить в десятидневный срок.