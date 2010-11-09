Янукович намерен выплачивать по 100 тыс. грн за третьего ребенка

Президент Украины Виктор Янукович направил в парламент законопроект об увеличении единоразового пособия на рождение ребенка. Об этом на сегодняшнем брифинге в Администрации Президента сообщила первый замглавы АП Ирина Акимова, передает РБК-Украина . По ее словам, проект закона предусматривает увеличение в 2 раза пособия на рождение ребенка. В частности, планируется выплачивать на рождение первого ребенка 25,05 тыс. грн, второго - 50,1 тыс. грн, третьего и последующих детей - 100,2 тыс. грн. Также данный законопроект изменяет порядок выплаты данных сумм. Так, первая часть пособия увеличивается до 8,35 тыс. грн, остальная сумма будет выплачиваться в следующем порядке: на первого ребенка в течение 2 лет, на второго ребенка - 4 лет, на третьего и последующих детей - 6 лет.