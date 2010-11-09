Порты покинули первые корабли с экспортным зерном

Кабинет Министров Украины разрешил экспорт зерна, находящегося в портах, и первые суда начали отправляться с 8 ноября. Об этом сообщил президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко. «Со вчерашнего дня (8 ноября. – Ред.) начали отпускать суда с зерном на экспорт», - передает его слова «Интерфакс-Украина». По словам Козаченко, отправка судов с зерном была разрешена устным распоряжением премьер-министра Николая Азарова. Он уточнил, что не было необходимости в принятии официального распоряжения Кабмина, поскольку суда были загружены еще до введения ограничений на экспорт зерновых. Президент УАК уточнил, что разрешен экспорт только того зерна, которое уже находится на судах, а это около 200 тыс. тонн. По словам Козаченко, экспорт зерна, которое находится в портовых элеваторах, будет разрешен в рамках введенных квот. По его информации, из украинских портов уже ушли в пункты назначения более половины судов.