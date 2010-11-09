В ближайшие месяцы сахар подорожает на 10%

Сахар на протяжении трех месяцев подорожает на 8-10%. Как передает УНИАН, такой прогноз озвучил сегодня на пресс-конференции в Киеве президент Украинской аграрной конфедерации, председатель Совета предпринимателей при Кабмине Леонид Козаченко. «Мы не соберем тот урожай, который весной планировали, потому что были жесткие погодно-климатические условия – засуха, и увеличение посевов сахарной свеклы, которое давало нам основания делать предварительные прогнозы об уборке больших объемов сахарных корней и производстве большего количества сахара, не оправдалось», – сообщил Козаченко. По словам генерального директора ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимира Лапы, с начала года прогнозы производства сахара составляли 2-2,3 млн. тонн, сейчас официальный прогноз – 2 млн. тонн, но большинство экспертов склоняются к тому, что этот показатель не будет достигнут и Украина произведет 1,7-1,8 млн. тонн сахара. По мнению Лапы, с учетом той квоты, которая есть у Украины как обязательство перед Всемирной торговой организацией (ВТО), – 260 тыс. тонн сахара-сырца по сниженной ставке импортной пошлины, стране хватит сахара для удовлетворения внутренних потребностей. По словам Козаченко, Украина будет иметь то количество сахара, которого требует внутренний рынок. «У нас не будет переходящих запасов и мы будем импортировать то, что предусмотрено квотой. То есть мы не выходим на перепроизводство. А если мы не выходим на перепроизводство, то мы очень быстро адаптируем внутреннюю цену к мировой, а она имеет тенденцию небольшого роста», – отметил эксперт. По его мнению, «если скоррелировать и посмотреть перспективу мирового рынка, то ближайшие три месяца рост (цен на сахар – ред.) может составить 8-10%». «Но очевидно, через три месяца рост будет больше», – добавил Козаченко.