В Москве издан учебник украинского языка для стран СНГ

В Москве издали учебник украинского языка для стран СНГ тиражом в тысячу экземпляров. Об этом сообщила президент Российской ассоциации украинистов, автор учебника «Украинский язык для стран СНГ» Галина Лесная, передает Радио Свобода. «Учебник издан, и его тираж - одна тысяча экземпляров. И согласно договору между Российским государственным гуманитарным университетом и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ учебник будет распространяться среди российских вузов и других вузов стран СНГ, в которых изучается украинский язык», - сказала Лесная. По ее словам, при подготовке учебника учитывался тот факт, что он будет предназначен не только для российских студентов, но и для студентов из других стран, которые будут изучать украинский язык через русский. По словам Лесной, планируется, что учебник также будет направлен в украинские вузы, где обучают украинскому языку иностранцев. Со своей стороны, ректор Российского государственного гуманитарного университета Ефим Пивовар заявил, что в случае большого спроса на учебник его выдадут дополнительным тиражом в необходимом количестве. «Это первая ласточка, но с чего начинать надо. Сразу выдавать большой тираж тоже бессмысленно», - сказал Пивовар.