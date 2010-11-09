Кабмин предотвратит техногенную катастрофу на Горловском химзаводе

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда для предотвращения катастрофы техногенного характера на государственном предприятии «Горловский химический завод». Текст постановления №1001 от 3 ноября 2010 года опубликован на сайте правительства. Согласно документу, бюджетные средства направляются на финансирование разработки проекта «Исключение взрывоопасных остатков технологических продуктов производства тротила на государственном предприятии «Горловский химический завод», а также на выполнение отмеченного проекта, утвержденного в установленном порядке Министерством промышленной политики Украины. Главным распорядителем бюджетных средств является Минпромполитики. Бюджетные средства выделяются по решению Кабмина на безвозвратной основе в соответствии с Порядком использования средств Стабилизационного фонда, утвержденным постановлением правительства №289 от 11 марта 2009 года. Бюджетные средства, не использованные на конец бюджетного периода, подлежат возвращению в государственный бюджет.