Європейський «МВФ»

Якби у ЄС не було свого валютного фонду, то його варто було б створити. І поштовхом до цього стала саме фінансова криза. У Європі заявляють, що Європейський валютний фонд з’явиться вже незабаром. Ідея створення регіонального євросоюзівського стабілізаційного фонду, який рятував би держави єврозони у період економічних негараздів, ненова. Раніше рішення про його створення блокувалось єесівськими «важковаговиками» – Францією та Німеччиною. Проте тепер про необхідність створення такого фонду заявив саме офіційний Берлін. Не в останню чергу через обвинувачення на адресу Німеччини в тому, що вона має доволі значний профіцит зовнішньоторговельного балансу якраз за рахунок дефіциту в інших країнах єврозони.Нещодавно про необхідність створення ЄВФ заявив німецький міністр фінансів Вольфганг Шойбле. Його у цьому починанні підтримала і німецький канцлер Ангела Меркель. Також ця ініціатива зустріла підтримку економічного єврокомісара Оллі Рена. «Ми тісно співпрацюємо з Німеччиною, Францією та іншими державами-членами ЄС щодо цього питання (створення ЄВФ –). Єврокомісія готова запропонувати такий європейський інструмент, що допоможе підтримувати держави-члени єврозони», – сказав Рен у нещодавньому інтерв’ю для Financial Times Deutschland.Вочевидь, криза змусила Берлін переглянути свої позиції. Величезний борг та дефіцит держбюджету у Греції, Іспанії, Великобританії та низці інших країн єврозони примушує держави-члени ЄС по-іншому подивитись на взаємну солідарність та взаємні зобов’язання. У найважчій ситуації в ЄС нині опинилась Греція. Дефіцит держбюджету Еллади у чотири рази перевищує максимально допустимий єврозоною дефіцит бюджету, якийстановить 3% від ВВП. У Європі побоюються, що Греція, аби списати борги, може оголосити дефолт, що обов’язково «струсоне» єврозону. Крім того, за останні кілька місяців через кризу євро відносно долара впав на 10%. Щоб скоротити дефіцит держбюджету, а відтак і врегулювати цю ситуацію, грецький уряд вдався до непопулярних заходів – скоротив видатки та підняв низку податків. Утім, поки що цього замало.Що вже тільки не пропонували Греції, аби та не тягнула єврозону вниз. Один відомий власними провокаційними ідеями німецький економіст Ханс-Вернер Зінн заявив, що для ЄС легше «попросити» Грецію з єврозони, аніж допомагати їй позиками. А кілька німецьких політиків порадили Греції продати якусь нерухомість, підприємства, а також власні безлюдні острови. Греки нагадали Німеччині, що саме остання пограбувала Грецію за часів Другої світової війни.Проте остання німецька пропозиція про створення ЄВФ зустріла підтримку у всій Європі. За кілька місяців Єврокомісія має підготувати формальну пропозицію щодо створення Європейського валютного фонду. Вже самим наміром створити щось подібне Євросоюз демонструє, по-перше, бажання закрити власну економіку від потреб зовнішнього світу. По-друге, це вказує на те, що ЄС дедалі чіткіше бере курс на поглиблення інтеграції. Тепер Євросоюз займатиметься не лише створенням та удосконаленням єдиного спільного ринку, але й розробкою інструментів для спільної ліквідації економічних труднощів.А допоки вищезазначена ініціатива перебуває на стадії розробки, експерти гадають, яким же буде ЄВФ і звідки він братиме кошти. «У найближчій перспективі – рік-два – якихось суттєвих змін від такого формування не буде просто через те, що насправді невідомо, звідки фонд черпатиме ресурси, – розповідає «Главреду» старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь. – Це повинні бути кошти з ЄС, а бюджети країн ЄС на поточний рік уже сформовано. Тому у 2010 році фонду може не бути. Можливо, якісь кошти надасть Європейський центральний банк, але це доволі сумнівно, бо не є прерогативою ЄЦБ. Загалом гроші у фонд збиратимуть із країн єврозони за квотами, тобто багатші даватимуть більше, а бідніші – менше. Гадаю, тут система буде близькою до МВФ».«Грошей не друкуватимуть. Резервів у Європи немає. Всі країни розтратили все, що у них було, на боротьбу з кризою, – німецький політолог Александр Рар у розмові з «Главредом» розмірковує, де ЄС братиме кошти для наповнення ЄВФ. – Думаю, гроші збиратимуть у всіх за квотами. Багатші країни платитимуть трошки більше. Це стане великий іспитом для європейської солідарності».Натомість інші європейські експерти вважають, що гроші зобов’язані будуть вкладати у фонд не найбагатші держави, а ті, які не дотримуватимуться бюджетної та фіскальної дисципліни. «Оскільки ці гроші будуть використані для позик європейським країнам, тому і внески до відповідних резервів робитимуть лише держави-члени ЄС, – пояснює «Главреду» радник президента литовського банку SEB Vinaus Bankas Гітанас Науседа. – Створення ЄВФ має за мету не лише надавати фінансову підтримку, але й дисциплінувати бюджетну політику країн єврозони. Для наповнення резервів фонду у Європі мають намір обкладати податками ті держави, у яких державний борг перевищує 60% ВВП. Ці внески, напевно, залежатимуть від фіскальної дисципліни держав, які увійдуть до цього фонду». Науседа вважає, що ЄВФ буде дуже схожим на МВФ.Експерт бельгійського Центру європейських політичних досліджень Майкл Емерсон також заперечує те, що країни єврозони робитимуть внески до фонду за певними квотами. «Фонд накопичуватиме резерви з часом із внесків країн єврозони, дефіцит держбюджету яких перевищуватиме дозволений мінімум. Але на перших порах фонд зможе накопичити капітал через продаж єврооблігацій на міжнародному ринку капіталу», – розповідає «Главреду» експерт.Німецький політолог Александр Рар стверджує, що рішення про створення ЄВФ є більше політичним, аніж економічним. У цьому з ним згоден і Майкл Емерсон, який зазначає, що держави єврозони розуміють, як важливо під час цієї кризи продемонструвати, що вони можуть самостійно керувати і вирішувати проблеми у своєму спільному європейському домі. «Надання фінансової допомоги грекам є надто “гарячим” політичним питанням. Адже головне навколо подолання наслідків кризи в Греції полягає в тому, ЄС чи МВФ допоможе Афінам вийти з кризи. Зараз тривають торги навколо умов європейської фінансової допомоги для Греції. І щоб виторгувати для себе кращі умови, греки заявляють, що, мовляв, якщо їм не допоможуть європейці, то вони звернуться до МВФ», – пояснює Емерсон.У цьому сенсі, за твердженням Емерсона, конкуренція між МВФ і ЄВФ буде. Зокрема, для держав-членів єврозони кредити Європейського валютного фонду будуть доступнішими, ніж позики МВФ. Жолудь також погоджується, що в середньостроковій перспективі – шість-сім років – ЄВФ створить певну конкуренцію МВФ.«Уся дискусія нині розгортається не лише навколо МВФ, який також потребує грошей і підтримки країн Заходу. Підтримки потребує і Світовий банк, – стверджує Рар. – Європейський валютний фонд хочуть зробити дуже сильним. Якщо ЄВФ отримуватиме багато коштів, то інші фінансові організації отримуватимуть менше коштів. Якщо керуватися такою логікою, то Європа спочатку рятуватиме саму себе, забираючи гроші з МВФ та Світового банку. Відтак, коли ЄВФ буде створено, то для інших країн світу залишиться менше капіталу, який можна буде позичити».Натомість, на думку Науседи, МВФ та ЄВФ не підмінятимуть один одного. «МВФ продовжуватиме існувати як глобальна організація, а ЄВФ займе нішу регіональної організації для єврозони. Тут насправді цікавим є те, чи європейські країни будуть зацікавлені у підтримці функціонування МВФ, якщо вони не користуватимуться ним. На це запитання відповісти доволі складно», – розповідає він. Тим часом досвід показує, що для європейський країн дуже важливою є економічна активність у країнах, де є їх інвестори. Саме тому важко уявити, що, скажімо, Франція чи Німеччина відмовляться від підтримки економік таких країн, зокрема й через Міжнародний валютний фонд.Майкл Емерсон стверджує, що хоч зараз цей фонд і створюють лише для потреб єврозони, проте ЄС має фінансові інструменти, які дозволяють виходити на міжнародні ринки, щоб позичати гроші державам-членам ЄС, які не входять до єврозони, чи навіть європейським країнам, які не є членами ЄС. «Саме за таким механізмом ЄС зараз і позичає гроші Україні», – зазначає експерт про те, що в майбутньому і Україна зможе брати позики у Європейського валютного фонду.Олександр Жолудь вважає, що спочатку кошти цього фонду буде спрямовано на членів ЄС, які переживають певні негаразди, – це Греція і меншою мірою Іспанія, Португалія та Італія. Уже згодом, можливо, й Україна теоретично претендуватиме на те, щоб за потреби взяти там позику. «Чи матиме можливість ЄВФ позичати гроші Україні, залежатиме від того, що буде прописано в статуті цього фонду. Наприклад, у статуті МВФ прописано, що МВФ надає позики лише своїм членам.За словами Гітанаса Науседи з литовського банку, Україні не варто очікувати можливості отримання позик у ЄВФ, адже навіть держави, які не входять до єврозони, можуть залишитися «за бортом». «Головна мета – підтримати стабільність єврозони і єдиної європейської валюти. Ця проблема стала гострою через агресію інших країн, що, вочевидь, є прямою реакцією на проблему Греції і стабільності євро. Навряд чи тут обмежаться лише єврозоною, і згодом у ЄВФ узяти позику зможе все-таки будь-яка країна ЄС, але поки що не Україна», – зазначає він.На думку Рара, Києву все-таки не варто розраховувати на можливість отримання позик у ЄВФ. «Гадаю, наразі ЄВФ створюють, аби у найближчі два-три роки погасити борги, які накопичились у Європі. А Україна може позичати гроші у МВФ, Світового банку», – підсумовує політолог.