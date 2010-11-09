МЧС России передумало покупать позолоченные торшеры - после огласки

Глава МЧС России Сергей Шойгу отменил конкурс на закупку мебели для зала приема делегаций в здании министерства в Москве. Об этом сообщила начальник управления информации ведомства Ирина Андрианова, передает российская служба Би-би-си. «Вчера в СМИ появились сообщения о конкурсе на закупку мебели и оборудования для зала приемов делегаций. Действительно, в настоящее время идет ремонт помещения, которое предполагалось оборудовать под зал приема. Для этого ведется закупка мебели и оборудования. Контракт на сумму около 10 млн рублей включает в себя список из 57 позиций, в том числе и позолоченные торшеры. Глава МЧС России, узнав о подробностях конкурса из СМИ, отметил конкурс, так как посчитал необходимым исключить из списка отдельные предметы и пересмотреть условия конкурса», - сказала Андрианова. Напомним, МЧС РФ разместило на официальном сайте государственных закупок заказ на поставку мебели. Как сообщается на сайте, максимальная сумма контракта составляет 10 млн рублей.