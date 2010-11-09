«Укрзалізниця» изменит цены для верхних и нижних полок

«Укрзалізниця» на сегодняшний день не рассматривает вопрос о повышении стоимости перевозки пассажиров, однако намерена дифференцировать тарифы для разных мест в вагонах Об этом сегодня заявил заместитель генерального директора предприятия Леонид Лобойко, передает УНИАН. «Вопрос о повышении стоимости билетов для пассажиров на сегодняшний день не стоит», – сказал он. Однако при этом Лобойко не исключил возможности упорядочения пассажирских тарифов. «Мы хотим, чтобы восторжествовала справедливость, и думаем, как сделать цену на нижнюю полку чуть выше, а на верхнюю – чуть ниже. Цена проезда в вагоне с кондиционером и без сейчас тоже одинаковая. Это называется упорядочение тарификации, мы над этим работаем. Но это еще не значит, что оно уже в действии», – сказал заместитель гендиректора. Напомним, 3 ноября генеральный директор «Укрзалізниці» Михаил Костюк заявил, что тарифы на железнодорожные перевозки грузов необходимо пересматривать. По его словам, сейчас тарифы приблизительно на 20% ниже, в зависимости от груза, чем тарифы соседних с Украиной стран, а это препятствует созданию условий для стимулирования закупки своего подвижного состава частными предприятиями.