Стокгольмский суд отложил дело Украина-Vanco до следующего года

Стокгольмский коммерческий арбитраж отложил рассмотрение дела о возобновлении действия лицензий Vanco Prykerchenska Ltd. (Британские Виргинские о-ва) на разработку Прикерченского нефтегазоносного участка шельфа Черного моря и соглашения о разделе продукции (СРП) до 31 декабря 2010 года. Об этом сообщается в проспекте эмиссии еврооблигаций госпредприятия «Финансирование инфраструктурных проектов», выпущенных под государственные гарантии, передает Интерфакс-Украина. «Если стороны не достигнут мирового соглашения до 31 декабря 2010 года, то арбитражное разбирательство может возобновиться», - отмечено в проспекте. Напомним, ранее суд отвел срок на подписание мирового соглашения до 30 сентября. Позже стороны обратились к арбитражу с просьбой продлить указанный срок. Первый вице-премьер Украины Андрей Клюев ранее выразил надежду на подписание мирового соглашения с Vanco Prykerchenska Ltd. до конца 2010 года.