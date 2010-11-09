Минуглепром определил перечень перспективных шахт

Министерство угольной промышленнойти опрелделило перечень инвестиционно привлекательных шахт в Луганской, Донецкой и Львовской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минуглепрома. В рамках выполнения заданий Программы экономического развития на 2010-2014 годы, Министерство составило список предприятий по уровню их производственно-экономического потенциала с учетом объемов добычи, мощности и себестоимости имеющихся запасов угля. Также определен перечень наиболее инвестиционно привлекательных шахт, имеющих перспективу развития – при условии реализации инвестиционных проектов. В частности, в Луганской области это шахты «Никанор - Новая», Вергелевская, «Горская», им.Д.Ф.Мельникова, «Партизанская», «Комсомольская», им.Дзержинског, им.Космонавтов, им.Фрунзе, им. Вахрушева, Должанская-Капитальная и Красный партизан. В Донецкой области: Южнодонбасская №3, им. Скочинского, Холодная Балка, Чайкино, им. Кирова, Бутовская, им. Бажанова, Северная, Ясиновская-Глубокая, им. Стаханова, Димитрова, Новоградовская, Россия, Добропольская, Белецкая, Новодонецкая, Пионер, Алмазная, Шахтерская-Глубокая, Прогресс. Во Львовской области в список попала только одна шахта - Степовая.