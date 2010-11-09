Минэкономики готовится продавать авиакосмические предприятия

Министерство экономики Украины разработало проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам приватизации» относительно снятия моратория на приватизацию авиакосмических, зерносберегающих предприятий, имущественных комплексов по производству вина и ликероводочных изделий. Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте Министерства экономики Украины. Законопроектом предлагается внести изменения в закон Украины «О приватизации государственного имущества», согласно которым утрачивает силу часть установленных на сегодня ограничений на приватизацию предприятий, а также внести изменения в закон «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» с целью существенного сокращения указанного перечня. В частности, законопроектом предлагается снять ограничения на приватизацию предприятий Национального космического агентства Украины (НКАУ), предприятий авиационной промышленности, предприятий по производству основной железнодорожной техники, предприятий, вошедших в уставный капитал ГАК «Хлеб Украины», и которые не обеспечивают хранение зерна государственного резерва, некоторых объектов портовой инфраструктуры, имущественных комплексов по производству вина и ликероводочных изделий, предприятий соляной промышленности, объектов государственной системы сертификации и так далее. Кроме того, законопроектом предлагается исключить из перечня 706 объектов, которые были реорганизованы, ликвидированы или потеряли признаки общегосударственного значения. Напомним, президент Украины Виктор Янукович 1 октября заявил, что Украина намерена ускорить приватизацию в целом ряде важнейших секторов экономики. По его словам, речь идет о предприятиях энергетики, химической промышленности, машиностроения, секторов, ориентированных на внутренне потребление.