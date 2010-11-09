ЕС штрафует 11 авиакомпаний за ценовой сговор

Власти Евросоюза заявили, что штрафуют размером почти 800 млн. долларов 11-ти авиакомпаниям за ценовой сговор в сфере грузовых авиаперевозок. По словам официальных лиц ЕС, перевозчики скоординировали свои действия в том, что касается размера топливных надбавок и дополнительных сборов за безопасность в период с 1999 года по 2006 год, передает Би-би-си. Штраф будет выставлен авиакомпаниям Air Canada, Air France-KLM, British Airways, Cathay Pacific, Cargolux, Japan Airlines, LAN Chile, Martinair, SAS, Singapore Airlines and Qantas.