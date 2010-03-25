Экономическая нестабильность в Украине пугает инвесторов больше коррупции

Внешних инвестиций в украинской экономике недостаточно, считает генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий. «Недавно просмотрел статистику нацсчетов – их доля в ВВП составляет 17%. Это очень мало», – считает эксперт. Валерий Гладкий отмечает, что в сопоставимых экономиках Центральной и Восточной Европы доля инвестиций составляет 28%.По мнению эксперта, Украина испытывает острую потребность во внешних инвестициях, потому что прибыль внутри экономики генерируется низкая, и единственным доступным источником остается привлечение внешних инвестиций.Представитель Бюро экономических и социальных технологий подчеркивает, что интерес внешних инвесторов к Украине есть. «Пока что внешние инвесторы приобретают ценные бумаги Минфина», – отмечает Валерий Гладкий. «Украинскому правительству целесообразнее сделать все, чтобы эти инвестиции вкладывались в акции предприятий или в приобретение тех активов, которые, возможно, будут выставлены на продажу», – отмечает Гладкий.По мнению эксперта, внешние инвестиции уже выступили стабилизирующим фактором обменного курса и платежного баланса в начале этого года. Валерий Гладкий уверен: «То, что обменный курс не падает, а даже укрепляется, является прямым результатом того, что в Украину усилился приток именно внешних инвестиций». Сколько этот процесс будет продолжаться, будет зависеть от дизайна реформ, которые уже начали готовиться правительством, считает эксперт.При подготовке проекта бюджета приоритетом обозначено улучшение инвестиционного климата и условий ведения бизнеса. «В случае реализации этого можно будет ожидать увеличения притока инвестиций, которые и станут фактором ускорения экономического роста и стабилизирующим фактором для обменного курса. От этого и зависит благосостояние населения в конечном итоге», – подытожил Валерий Гладкий.Иностранные инвесторы больше всего опасаются макроэкономической нестабильности в Украине. К такому выводу пришли эксперты Международного фонда Блейзера, которые провели исследование «Настроения инвесторов». Исследование проводилось в форме опроса инвесторов в Украине в январе-феврале 2010 года.Результаты этого исследования также показали, что второе опасение инвесторов – непредсказуемая правовая среда. «Для них это означает, что может быть рейдерство, а законодательство легко может быть изменено на противоположное за день, и все это будет сделано в рамках одного финансового года, в котором они начали работать», – отмечает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.Также инвесторов пугает состояние финансового сектора, говорят результаты исследования. У многих есть колоссальные опасения, связанные с корпоративным управлением. Например, инвесторы хотят изменений в законе об акционерных обществах и закон об «ЛТД-шках», отмечает Олег Устенко. «Они хотят, чтобы корпоративное управление было таким же, каким они привыкли его видеть в Восточной или Центральной Европе, где у них есть альтернатива для вложения средств», – подчеркнул эксперт.Исследователей удивило то, что коррупция – не самое страшное в восприятии иностранных инвесторов. В общем количестве проблем она стоит на четвертом месте. Еще ниже в списке опасений опустились политические риски.В исследовании анализировались данные за первый квартал 2010 года.Иностранные инвестиции возрастут в этом году, считают эксперты Международного фонда Блейзера. Приток прямых иностранных инвестиций составит порядка 4-5 миллиардов долларов, считает Олег Устенко.Эксперт выразил опасение, что большая часть этих инвестиций пойдет в банковский сектор, что, по его мнению, не очень хорошо. «С точки зрения стабилизации банковской системы это полезно. Но с точки зрения того, насколько это будет эффективно для украинской экономики, у меня есть некоторые сомнения», – отмечает Олег Устенко.Представитель Международного фонда Блейзера также считает, что «фактором улучшения, то есть получения дополнительного притока инвестиций», может стать разблокировка программы приватизации. «Если приватизация пойдет, то мы вправе ожидать дополнительного притока иностранных инвестиций», – уверен Устенко.Эксперты прогнозируют увеличение притока частных инвестиций в банковский сектор. Валерий Гладкий отмечает, что этот сектор еще не полностью стабилизировался, хотя и «прекратил свое падение». Эксперт также подчеркивает, что, возможно, потребуется докапитализация. «Я ожидаю, что будут инвестиции материнских банковских структур в свои украинские «дочки». Это десяток крупных банков», ¬– считает представитель Бюро экономических и социальных технологий.Эксперт предполагает, что в случае запуска процесса реструктуризации, слияний и поглощений в банковском секторе, могут зайти новые европейские и российские банковские структуры, которые уже присматривались к возможностям приобретения активов в украинском банковском секторе. Возможно, этот процесс материализуется в этом году, считает Валерий Гладкий.Большая часть денег, которые заходят в Украину по облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), – это спекулятивные деньги. «А спекулятивные деньги – это не те инвестиции, которые нам нужны», – заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.«Одно дело говорить о прямых иностранных инвестициях, зашедших в страну на два, три, пять или семь лет, а другое дело – вести речь о спекулянтах. Их всегда много стояло в очереди на заход в страну», - считает Олег Устенко.Основным мотивом для инвесторов-спекулянтов эксперт называет относительно стабильную гривну. Представитель Международного фонда Блейзера отмечает, что «когда заводится большой приток валюты в страну, начинается укрепление курса; это как раз то, что мы сейчас видим».Олег Устенко подчеркивает: «Проблема состоит в том, что такое укрепление курса и работа со спекулянтами опасны тем, что спекулянты могут начать резко выводить свои средства с территории Украины и, таким образом, повлияют на подъем курса».Эксперт призывает обратить внимание на опыт других стран. «В Чили и нескольких других латиноамериканских странах есть такой опыт. Они говорят: если вы доверяете нашей валюте и государству, то заходите в нашу страну, подписывайтесь минимум на один год; вы не можете купить наши ценные бумаги на два-три месяца, а потом обвалить нашу валюту», – отмечает Олег Устенко.Представитель Международного фонда Блейзера объясняет, в чем заключается опасность: «Аппетиты на рисковые инвестиции в 2010 году, и особенно в 2011, начнут резко увеличиваться. Иностранцы, как только стабилизировалась ситуация на их рынках, начинают искать возможности, где еще можно приложить свой капитал. Развивающиеся рынки – это как раз то, что им нужно. Им все равно насколько положительно или отрицательно они влияют на экономику, в которую вкладывают». Для спекулянтов основная цель – это собственная прибыль, которую можно быстро получить и уйти с этого рынка, подчеркивает эксперт.Чтобы привлечь иностранных инвесторов, Национальный банк должен вести более разумную политику, считает Олег Устенко. Прежде всего, необходимо стабилизировать макроэкономическую ситуацию. «Поэтому перед администрацией сейчас стоит новая задача – проведение так необходимых реформ, которые сделают возможным привлечение инвесторов и заставят их посмотреть в сторону Украины», – говорит эксперт.По мнению представителя Международного фонда Блейзера, в Украине есть земля, хорошо обученный персонал, достаточно качественная рыночная инфраструктура и целый ряд других преимуществ, которые нужно использовать и «сделать «фишкой» для привлечения инвесторов».Безусловно, помимо этого необходимо стабилизировать бюджет и дела с НАК «Нафтогаз Украины», нужно реформировать пенсионную систему, иначе наступит абсолютный коллапс.Как отмечают эксперты, на иностранные инвестиции стоит надеяться, потому что это и финансовый ресурс, и ноу-хау, и технологии. Но нужно помнить о том, что внутренний инвестор, прежде всего население, является лучшим инвестором для поддержания устойчивых темпов экономического роста страны.